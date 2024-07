Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: forte chute des bénéfices trimestriels information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 09:56









(CercleFinance.com) - Ryanair publie au titre de 1er trimestre de son exercice comptable 2025 un bénéfice après impôts de 360 ME, en recul de 46% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le CA de la compagnie a reculé de 1%, à 3,63 MdsE, malgré une hausse de 10% du nombre de passagers (soit 55,5 millions de voyageurs transportés avec un taux moyen de remplissage de 94%, en recul de 1 pt).



Ryanair fait notamment face à une hausse de 11% de ses coûts opérationnels, à 3,26 MdsE, tandis que le tarif moyen des billets réservés a reculé de 15%, passant de 49,07 à 41,93 euros.



La compagnie estime que le trafic pour l'exercice 25 devrait croître de 8 % (198 à 200 millions de passagers), sous réserve de la bonne livraison des appareils Boeing commandés (l'avionneur fait face à des retards). Ryanair s'attend par ailleurs à une légère hausse des coûts unitaires cette année.



Enfin, Ryanair indique qu'il est trop tôt pour fournir des estimations de bénéfices pour l'exercice 25, mais que cela devrait être fait à l'issue du premier semestre, en novembre.





