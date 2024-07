Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: fête ses 30 millions de passagers à Prestwick information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 16:54









(CercleFinance.com) - Ryanair a célébré le transport de 30 millions de passagers à Prestwick au cours de ses 30 ans d'activité. Ryanair a été la première compagnie aérienne à bas prix à opérer à Prestwick, en commençant par son premier vol au départ de l'aéroport de Dublin en 1994.



Ryanair exploite désormais 10 liaisons au départ et à destination de Prestwick, reliant 3 pays à travers l'Europe avec ses 2 avions basés à Prestwick.



Cet été, Ryanair opère plus de 80 vols hebdomadaires au départ et à destination de Prestwick, couvrant 10 itinéraires, dont Alicante, Barcelone, Faro, Murcie, Pise et Tenerife.



Jade Kirwan, responsable de la communication de Ryanair, a déclaré : ' Cette étape importante témoigne de l'engagement, de la croissance et de l'investissement continus de Ryanair à Prestwick, où Ryanair opère depuis 1994. Cet été, Ryanair exploite 80 vols hebdomadaires sur 10 itinéraires sur nos 2 avions basés à Prestwick, ce qui représente un investissement de 200 millions de dollars et soutient plus de 500 emplois locaux'.





