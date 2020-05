Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair ferme la base de la compagnie Lauda à Vienne, 300 emplois supprimés Reuters • 22/05/2020 à 12:02









VIENNE, 22 mai (Reuters) - La compagnie aérienne Lauda, filiale de Ryanair RYA.I , a annoncé vendredi la fermeture le 29 mai de sa principale base, à Vienne, faute d'accord avec les syndicats sur de nouveaux contrats de travail, ce qui va entraîner la suppression de plus de 300 emplois en Autriche. Michael O'Leary, directeur général de Ryanair, avait prévenu ce mois-ci que le groupe fermerait cette base de Lauda et redéploierait ses avions si les employés n'acceptaient pas de baisses de salaires et de nouvelles conditions de travail. Le syndicat autrichien Vida a rejeté les propositions de la direction de Lauda en les jugeant trop défavorables aux salariés. Il n'a pas été possible de joindre le syndicat vendredi. Cette base viennoise accueille la moitié des 30 Airbus A320 de Lauda. Michael O'Leary a déclaré que les autres bases à Stuttgart, Düsseldorf et Palma continueraient de fonctionner. Ryanair a acquis la compagnie autrichienne en 2018 auprès de l'ancien champion du monde de Formule Un Niki Lauda dans le cadre de sa stratégie de développement en une structure regroupant plusieurs marques. (Kirsti Knolle, version française Bertrand Boucey, édité par Marine Pennetier)

Valeurs associées RYANAIR HLDGS LSE -0.19%