Ryanair: expansion à l'aéroport de Kaunas

(CercleFinance.com) - Ryanair a lancé son programme S24 pour Kaunas avec 3 nouvelles liaisons (28 au total) vers Berlin, Pise et Zadar.



Dans le cadre de ce programme S24, qui transportera plus de 1,2 million de passagers vers/depuis Kaunas (+18 % de croissance), Ryanair basera un nouvel avion B737 à Kaunas ce qui représente un investissement de 100 millions de dollars).



Ryanair s'engage à poursuivre sa croissance et ses investissements à Kaunas, soutenus par son investissement de 300 millions de dollars dans la région et la création de 250 emplois d'ingénieurs.



Simonas Bartkus, DG des aéroports lituaniens, a déclaré : 'La poursuite de l'expansion de Ryanair à l'aéroport de Kaunas et les vols quotidiens vers les principaux aéroports de Copenhague et de Stockholm, ainsi qu'une nouvelle route vers Berlin dans le programme d'été 2024, constituent une opportunité exceptionnelle pour le tourisme dans la région de Kaunas.'





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.