Ryanair : étoffe son offre de vols pour cet été

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce le lancement de son plus grand programme de vols domestiques en Espagne à compter de cet été.

'Les consommateurs espagnols auront plus de choix que jamais lors de la réservation de leur séjour ou de leurs voyages d'affaires cet été, avec 70 itinéraires (+ 40% par rapport à l'été dernier) et jusqu'à 800 vols hebdomadaires dans 21 aéroports au choix ', assure la compagnie.

En Espagne, neuf nouveaux itinéraires domestiques vont être lancés à compter du 1er juillet tandis que 16 vols supplémentaires hebdomadaires vont être ajoutés sur les routes existantes.

Ryanair développe aussi son offre entre le Royaume-Uni et la Grèce, avec le lancement de nouvelles lignes au départ de l'aéroport britannique de Stansted-Santorin et des deux aéroports grecs de Zakynthos et Preveza.

Des vols supplémentaires seront aussi proposés sur cinq autres itinéraires entre le Royaume-Uni et la Grèce, au départ de Birmingham, East Midlands, Manchester, Southend et Stansted vers Corfou et Rhodes, à compter du 1er juillet.