Ryanair envisage de fermer des bases en Allemagne Reuters • 21/07/2020 à 16:42









DUBLIN, 21 juillet (Reuters) - Ryanair RYA.I a déclaré mardi vouloir fermer sa base à l'aéroport de Francfort-Hahn et peut-être également celles de Berlin-Tegel et de Düsseldorf à la fin de cet été après le rejet par les pilotes allemands de sa proposition de baisse de salaires. "Nous devons aller de l'avant avec des mesures alternatives pour réaliser des économies, ce qui entraînera malheureusement des fermetures de bases et des licenciements", a déclaré le groupe irlandais de transport à bas prix dans une note adressée aux pilotes. Une légère majorité de pilotes ont voté contre le plan d'économies du groupe, jugé nécessaire pour faire face à la crise du coronavirus, qui a quasiment paralysé le trafic aérien. (Conor Humphries; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées RYANAIR HLDGS LSE +0.77%