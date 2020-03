Ryanair : enquête de l'UE à l'aéroport de Béziers

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin de déterminer si les aides au fonctionnement octroyées à l'aéroport de Béziers et les accords de services aéroportuaires et de commercialisation conclus entre Ryanair et les exploitants de l'aéroport de Béziers sont conformes aux règles de l'UE en matière d'aides d'État.

' La Commission a été saisie d'une plainte portant sur l'octroi d'aides au fonctionnement aux opérateurs de l'aéroport de Béziers qui se sont succédé de 2007 à aujourd'hui '.

' La plainte portait également sur les accords de services aéroportuaires et de commercialisation conclus entre Ryanair et les exploitants de l'aéroport de Béziers pendant la même période. Le plaignant affirmait que les aides au fonctionnement et les accords représentaient des aides d'État illégales en faveur de Ryanair et de l'aéroport de Béziers '.