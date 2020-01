Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : en hausse, un analyste rehausse sa cible Cercle Finance • 13/01/2020 à 12:25









(CercleFinance.com) - Le titre Ryanair s'affiche en légère hausse ce lundi, alors que l'analyste Oddo BHF annonce rester à l'achat sur celui-ci, en prévision d'un 'environnement tarifaire favorable qui se poursuivra sur l'été'. 'Nous continuons de préférer Ryanair parmi les low cost compte tenu d'un track record plus crédible en termes de contrôle de coûts, d'un bilan solide et d'une forte génération de FCF (FCF yield de 7.5% en moyenne sur les 3 prochains exercices). Le titre se traite sur un multiple PE 12m glissant de 12.7x contre 14.2x pour easyJet', explique Oddo BHF. Le broker fait ainsi passer sa cible de 15,50 à 18,50 euros, pour un potentiel de hausse de +15%.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.