Ryanair : en chute avec ses résultats trimestriels

(CercleFinance.com) - Ryanair dévisse de 8% sur les premiers échanges à Londres, suite à l'annonce par la compagnie irlandaise à bas coûts d'une perte nette de 185 millions d'euros au titre de son premier trimestre comptable, contre un profit de 243 millions un an auparavant. Le transporteur aérien a vu ses revenus plonger de 95% à 125 millions d'euros, reflétant un trafic pratiquement divisé par 100 à 0,5 million de passagers transportés sous l'effet de la crise sanitaire qui a cloué au sol 99% de sa flotte. S'il ne peut donner d'objectif de résultat net pour son exercice 2020-21, Ryanair indique s'attendre à transporter environ 60 millions de passagers sur cette période, et à essuyer une perte moins importante au deuxième trimestre qu'au premier.

