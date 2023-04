Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: élargit son partenariat avec Neste autour du SAF information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 15:30









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé avoir élargi son partenariat avec Neste, présenté comme le premier fournisseur mondial de carburant d'aviation durable (SAF), afin qu'à compter du 1er avril, tous ses vols opérés depuis l'aéroport d'Amsterdam Schiphol (AMS) soient réalisés avec un mélange incluant 40% de SAF.



Avant cette date, seuls un tiers des vols opérés par Ryanair depuis Amsterdam utilisait un mélange de SAF comme combustible.



Cette mesure constitue une étape importante dans l'objectif de Ryanair d'exploiter 12,5% de ses vols avec du SAF à l'horizon 2030.



'Nous sommes impatients de continuer à travailler avec Ryanair sur la réduction de leurs émissions alors que nous augmentons notre capacité de production annuelle de SAF à 1,5 million de tonnes par an d'ici la fin de 2023', a commenté Alexander Küper, vice-président EMEA de Neste Renewable Aviation.





