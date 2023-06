Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: Dublin Airport dans le viseur de la compagnie information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - Ryanair a interpellé aujourd'hui la DAA -soit le groupe qui gère notamment l'aéroport de Dublin- afin de lui demander de cesser de profiter de la réglementation pour obtenir des augmentations de prix injustifiées sur les redevances aéroportuaires déjà élevées à Dublin. La compagnie pointe par ailleurs la position de monopole dont jouit la DAA.



'La récente affirmation de la DAA selon laquelle elle a besoin d'une augmentation de prix pour remédier aux pénuries de personnel dans ses opérations de sécurité est fausse', assure Ryanair.



La compagnie aérienne estime d'ailleurs que le problème des files d'attente à l'aéroport de Dublin est imputable à la mauvaise gestion de la DAA plutôt qu'à une supposée pénurie de personnel.



Ryanair ajoute que la DAA a déjà reçu 'des augmentations de prix excessives' dans le cadre du système de réglementation en Irlande en 2022 et que de nouvelles augmentations serviraient à financer 'un tunnel inutile à 4 voies' pour accéder à l'aire de trafic ouest.



Ryanair estime de surcroît que la DAA gère délibérément le stationnement des voitures de manière déloyale afin de pouvoir faire pression sur l'Autorité de la concurrence et obtenir le contrôle monopolistique du parking QuickPark, qui est le seul parking concurrent de l'aéroport de Dublin.



Or, selon la compagnie, 'la DAA possède de nombreux terrains entourant immédiatement l'aéroport de Dublin qui pourraient être ouverts en tant que parkings temporaires dans un délai très court, ce qui relâcherait la pression sur le stationnement de l'aéroport de Dublin et, plus important encore, maintiendrait le coût de parking voiture faible pour les clients'.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.