Ryanair : droits de vote restreints pour les Britanniques

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé mardi qu'il allait retirer les droits de vote dont bénéficient ses actionnaires britanniques suite à l'accord sur le Brexit trouvé la semaine dernière entre Bruxelles et Londres. Dans un communiqué, le transporteur aérien irlandais justifie sa décision par la nécessité de s'assurer qu'il restera majoritairement détenu et contrôlé par des investisseurs européens. Le numéro un du transport 'low cost' sur le Vieux Continent évoque une mesure nécessaire pour garantir la conformité de ses activités avec les exigences prévues par la réglementation européenne. A compter du 1er janvier 2021, les actions détenues par ou pour le compte de ressortissants de pays extra-communautaires, dont les britanniques, seront traitées comme des 'actions restreintes', prévient Ryanair, ce qui signifie que leurs détenteurs n'auront ni le droit d'assister, ni de voter lors des assemblées générales organisées par le groupe.

