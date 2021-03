Ryanair : développe son offre de vols domestiques en Italie

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir lancé aujourd'hui un grand programme de vols domestiques en Italie. 'Les voyageurs italiens n'ont jamais eu autant de choix lors de la réservation de séjours ou de voyages d'affaires, avec un choix de 100 itinéraires (soit + 65% par rapport à l'été dernier) dans 28 aéroports italiens', indique la compagnie.

A partir du 1er juillet, cinq nouveaux vols hebdomadaires seront d'ailleurs proposésentre Alghero et Catane, Alghero et Palerme, Alghero et Pescara, Cagliari et Rimini et Palerme et Rimini.

Ryanair prévoit en effet un rebond des vols domestiques grâce à l'accélération des programmes de vaccination. La compagnie low-cost devrait ainsi assurer jusqu'à 1 500 vols domestiques par semaine cet été en Italie.