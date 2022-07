Ryanair: des brokers à l'achat après les résultats information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 15:28

(CercleFinance.com) - Liberum maintient sa recommandation 'achat' sur Ryanair avec un objectif de cours ramené de 19 à 16,5 euros, jugeant que 'la demande est forte et Ryanair fonctionne bien sur le plan opérationnel', au vu de la publication trimestrielle de la veille.



Selon le broker, les résultats de la compagnie aérienne irlandaise pour son premier trimestre ont montré une forte reprise des volumes, 'même si ce n'est que lors du trimestre en cours que la vigueur des recettes unitaires deviendra évidente'.



'Ryanair reste un gagnant structurel à long terme dans le secteur, malgré les risques à court terme liés aux coûts du carburant (en dépit d'une couverture étendue) et des perspectives de consommation qui s'affaiblissent', poursuit-il.



Oddo BHF réitère également sa recommandation 'surperformance' sur Ryanair et relève son objectif de cours de 17 à 18 euros, au lendemain d'une publication trimestrielle d'où ressort selon lui que la compagnie irlandaise à bas coûts 'tire son épingle du jeu'.



'Ryanair sera en mesure de mieux gérer le ramp-up des capacités et l'inflation des coûts grâce à sa plus forte exposition aux aéroports secondaires et son pouvoir de négociation renforcé par l'arrivée de 210 Max dans la flotte à horizon 2025', estime l'analyste.



Par ailleurs, Oddo juge l'environnement actuel 'favorable à la poursuite de gains de parts de marché en Europe tout en offrant un levier sur les prix compte tenu d'une demande toujours solide et d'un arbitrage en faveur des compagnies low-costs en période de crise'.