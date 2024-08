Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: demande une baisse des coûts aériens en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - Ryanair a exhorté hier le gouvernement allemand à réduire d'urgence ses coûts d'accès aérien 'exorbitants' en annulant la récente augmentation de 24 % de la taxe sur l'aviation (et en la supprimant à terme) ou alors à se préparer à perdre perdant 10 % supplémentaires de la capacité allemande de Ryanair (1,5 million de sièges) pour l'été 2025.



La compagnie rapporte qu'alors que d'autres marchés de l'UE, comme la Hongrie, l'Italie, la Pologne et la Suède, réduisent ou suppriment leurs taxes sur l'aviation, la taxe sur l'aviation allemande est la deuxième plus élevée de l'UE et qu'elle nuit au secteur du transport aérien allemand.



Ryanair a aussi appelé le gouvernement allemand à 'réduire de toute urgence ses frais de contrôle aérien, qui ont doublé depuis 2019, et reporter l'augmentation de 50 % des frais de sécurité, prévue pour janvier 2025'.







