Ryanair: demande à l'UE de protéger les survols des grèves

(CercleFinance.com) - Comme à chaque mouvement de grève, Ryanair appelle la Commission européenne à prendre 'des mesures urgentes pour protéger les survols et la liberté de circulation des citoyens de l'UE pendant la grève du contrôle aérien français (ATC)', ce lundi et ce mardi.



'Ces grèves répétées ont injustement forcé les compagnies aériennes à annuler des milliers de survols de l'UE tandis que la France utilise les lois sur le service minimum pour protéger leurs vols intérieurs/court-courriers tout en annulant les survols. C'est injuste', estime la compagnie qui a recensé au cours des cinq derniers mois '58 jours de grèves, plus de 11 fois plus qu'en 2022'.



La semaine dernière, Ryanair a remis sa pétition au bureau de la présidente de la Commission européenne, après avoir recueilli plus de 1,1 million de signatures de passagers.



'Malgré cela, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n'a sans surprise rien fait pour protéger ces passagers alors que des centaines de survols européens supplémentaires sont à nouveau annulés hier et aujourd'hui', ajoute la compagnie aérienne.



'Si les syndicats ATC insistent pour faire grève, ce qui est leur droit, ils devraient alors annuler les vols à destination/en provenance de l'État touché et protéger les survols au lieu de les annuler', fulmine un porte-parole de Ryanair.