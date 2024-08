Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: déjà plus de 20M de passagers passés par Shannon information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir célébré le passage de plus de 20 millions de passagers à l'aéroport de Shannon depuis le début de ses opérations en 1987.



La compagnie a évolué d'une seule route vers/depuis Londres Luton à 26 routes connectant 10 pays en Europe.



Ryanair indique avoir investi 300 millions de dollars dans la région, soutenant plus de 1 250 emplois locaux, dont 90 dans l'aviation, et a créé un centre de maintenance à Shannon.



Cet été, la compagnie propose plus de 90 vols hebdomadaires sur 26 routes, dont une nouvelle vers Gran Canaria.







Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 279,00 GBX LSE +0,31%