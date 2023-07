Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: dans le vert, valeur préférée d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 17:15









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% en fin de journée alors qu'Oddo BHF a publié aujourd'hui une analyse positive sur la valeur.



Dans une note sectorielle sur les compagnies aériennes européennes, Oddo BHF met en avant Ryanair, avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 22 euros, comme sa valeur préférée du secteur.



Outre un 'pricing solide sur l'été compte tenu d'une discipline capacitaire sur l'intra-européen et d'une accélération des gains de parts de marché', l'analyste pointe 'un profil plus résilient en cas de dégradation de l'environnement grâce à sa structure de coûts'.



Au-delà des résultats trimestriels qu'il attend solides, le bureau d'études pense que le CMD (journée investisseurs) 'sera le véritable catalyseur (annonce sur la reprise d'un dividende régulier ?)' sur le titre de la compagnie irlandaise à bas prix.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.