Ryanair: contrat avec On the Beach pour la vente de billets

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce un partenariat avec On the Beach qui permettra à ce dernier de proposer des vols, des sièges et des bagages Ryanair à leurs clients aux bas prix de Ryanair dans le cadre de leurs forfaits vacances.



L'accord garantit que les clients d'On the Beach ne seront pas surfacturés pour les vols et services Ryanair et auront un accès direct à leur compte myRyanair.



Dans le cadre de ce nouvel accord, On the Beach accepte d'afficher uniquement les prix réels de Ryanair, sans majorations, et de transmettre uniquement à Ryanair tous les détails pertinents concernant les contacts clients et les paiements.





