Ryanair : conteste les aides d'État attribuées à Air France

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir appelé la Commission européenne à rejeter les projets d'aides du gouvernement français à Air France, qualifiés de 'discriminatoires'. 'Cette compagnie aérienne chroniquement inefficace a déjà reçu une super-subvention de 7 milliards d'euros en 2020 et ne devrait plus recevoir de soutien du gouvernement', estime Ryanair. La compagnie ajoute que 'si un autre renflouement provenant d'aides d'État énormes et illégales devait avoir lieu, des moyens de recours devraient être appliqués pour garantir une concurrence loyale sur le marché français'. Pour Ryanair, Air France pourrait en contrepartie abandonner 'un nombre substantiel de ses créneaux de décollage et d'atterrissage dans les principaux aéroports français'. La compagnie low-cost se dit d'ailleurs prête 'à exploiter une partie ou la totalité de cette capacité (si un appel d'offres était lancé sur ces créneaux horaires)'.

