Ryanair commande 75 Boeing 737 MAX de plus

WASHINGTON, 3 décembre (Reuters) - La compagnie aérienne à bas coûts irlandaise Ryanair RYA.I a annoncé jeudi passer commande de 75 exemplaires supplémentaires du Boeing BA.N 737 MAX, d'une valeur totale de neuf milliards de dollars (7,4 milliards d'euros) au prix catalogue, quelques jours seulement après la levée de l'interdiction de vol de l'appareil. Cette commande est la plus importante enregistrée par le constructeur aéronautique américain pour le 737 MAX depuis l'immobilisation de celui-ci en mars 2019 après deux catastrophes aériennes ayant fait 346 morts. Les autorités américaines et européennes de l'aviation civile ont donné le mois dernier leur feu vert à la reprise de l'exploitation commerciale du 737 MAX et un appareil d'American Airlines a effectué mercredi un premier vol symbolique. A la Bourse de New York, l'action Boeing gagnait près de 4% en début de séance après cette annonce. (Conor Humphries; Marc Angrand)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +3.81% RYANAIR HLDGS LSE +0.98% BOEING CO NYSE +5.70%