Ryanair : commande 75 appareils 737MAX en plus à Boeing

(CercleFinance.com) - Ryanair a passé une commande ferme de 75 appareils 737 MAX supplémentaires auprès de Boeing, portant ainsi son carnet de commandes à un total de 210 avions, a annoncé l'avionneur états-unien. Selon Boeing, Ryanair a de nouveau choisi la version 737 8-200 pour ses sièges supplémentaires, son efficacité énergétique et ses performances environnementales. 'Le conseil d'administration et les employés de Ryanair sont convaincus que nos clients adoreront ces nouveaux avions. Les passagers apprécieront les nouveaux intérieurs, un espace pour les jambes plus généreux, une consommation de carburant plus faible et des performances sonores plus silencieuses', a d'ailleurs commenté Michael O'Leary, le directeur général de Ryanair Group.

