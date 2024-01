Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: chute du résultat net au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 09:20









(CercleFinance.com) - Ryanair publie au titre de son troisième trimestre 2023-24, un résultat net de 15 millions d'euros, plus que divisé par dix en comparaison annuelle (-93%), et un niveau largement inférieur aux 76 millions anticipés par Oddo BHF.



Le bureau d'études met en avant le gonflement de la facture de carburant (+320 millions d'euros pour atteindre 1,2 milliard) pour expliquer cette différence, tandis que les revenus de la compagnie aérienne irlandaise ont progressé de 17% à 2,7 milliards.



Ryanair resserre à la baisse sa fourchette cible de résultat net annuel, à entre 1,85 et 1,95 milliard d'euros contre 1,85 à 2,05 milliards précédemment, une prévision 'fortement dépendante de l'évitement d'évènements adverses imprévus au quatrième trimestre'.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.