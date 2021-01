Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : chute après la baisse de ses prévisions de trafic Cercle Finance • 07/01/2021 à 10:34









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 3% après l'annonce de la baisse de ses prévisions de trafics. Ryanair a réduit aujourd'hui ses prévisions de trafic pour l'année entière en raison des récents lockdown de Covid imposés en Irlande, au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens, suite à un pic dans le trafic. La plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Europe a réduit ses prévisions de trafic pour l'exercice en cours jusqu'à fin mars, passant de 'moins de 35 millions' actuellement à entre 26 et 30 millions de passagers. Compte tenu des nouvelles restrictions de voyage en vigueur, Ryanair a déclaré qu'elle s'attend désormais à ce que son trafic de janvier tombe à moins de 1,25 million de passagers, alors que le trafic de février et mars pourrait atteindre tout juste 500 000 passagers par mois. Le transporteur à bas prix prévoit de réduire considérablement ses vols réguliers à partir de la fin janvier. Ryanair appelle les gouvernements irlandais et britannique à accélérer le déploiement des vaccins, en affirmant que 'la vaccination plutôt que le confinement est la solution pour sortir de cette crise du Covid-19'.

