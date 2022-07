Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: chiffre d'affaires de 1,58 MdsE au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 09:54









(CercleFinance.com) - Ryanair Holdings a annoncé un bénéfice de 170 millions d'euros au 1er trimestre (au 30 juin 2022), contre une perte de 273 millions d'euros au 1er trimestre de l'exercice précédent, mais bien en deçà de la perte de 243 millions d'euros enregistré au 1er trimestre de l'exercice 20 (pré-Covid).



Le chiffre d'affaires programmé a augmenté de 720% à 1,58 milliard d'euros au 1er trimestre. Alors que le trafic s'est fortement redressé, passant de 8,1 à 45,5 millions de passagers (à un taux de remplissage de 92%).



L'endettement net au 30 juin est tombé à 0,4 milliard d'euros (1,45 milliard d'euros au 31 mars).



Ryanair prévoit d'augmenter le trafic de l'exercice 2023 à 165 millions (+11% sur le trafic pré-Covid).



' Bien qu'elle soit l'une des compagnies aériennes les mieux couvertes d'Europe, les prix élevés du pétrole entraîneront une augmentation des coûts de notre carburant non couvert de 20 % pour le reste de l'exercice 23 ' indique le groupe.





