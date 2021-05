Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : Charles Michel condamne l'atterrissage forcé Cercle Finance • 24/05/2021 à 12:18









(CercleFinance.com) - Le président du conseil européen, Charles Michel, a annoncé condamner 'dans les termes les plus vifs' l'atterrissage forcé subit par un vol Ryanair à Minsk, le 23 mai ainsi que la détention du journaliste Raman Pratasevich. 'J'appelle les autorités biélorusses à libérer immédiatement le passager arrêté et à garantir pleinement ses droits', a martelé Charles Michel, précisant que le sujet serait abordé par les dirigeants de l'UE dès demain, à l'occasion du Conseil européen, et qu'il ne resterait pas sans conséquences. Pour l'heure, la compagnie n'a pas réagi a l'incident et le titre Ryanair est en léger recul.

