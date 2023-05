Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: célèbre 10M de passagers à l'aéroport de Knock information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 11:42









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir célébré les 10 millions de passagers à l'aéroport de Knock, en Irlande de l'ouest.



Cet été, Ryanair opérera d'ailleurs son plus grand programme jamais organisé à l'aéroport de Knock, avec plus de 120 vols hebdomadaires sur 16 routes, incluant Lanzarote comme nouvelle destination.



Avec plus d'un million de passagers Ryanair qui devraient entrer et sortir de l'aéroport de Knock cette année, la compagnie aérienne s'est engagée à stimuler la reprise, la croissance et le tourisme après la période de Covid.





