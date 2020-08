Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : capacités réduites de 20% en septembre et octobre Cercle Finance • 17/08/2020 à 15:45









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé lundi qu'elle allait abaisser ses capacités de 20% au cours des mois de septembre et d'octobre en raison de la faiblesse de la demande, due à la reprise de l'épidémie de coronavirus dans certains pays d'Europe. Dans un bref communiqué, le transporteur 'low cost' explique que ses réservations se sont particulièrement dégradées lors des 10 derniers jours, une détérioration qu'il attribue à la récente accélération de la circulation du virus. Ryanair précise que les réductions de capacités concerneront surtout l'Espagne, la France et la Suède, trois pays dans lesquels la reprise du Covid-19 a entraîné des mesures de restriction aux voyages. A la Bourse de Londres, l'action de la compagnie chutait de presque 4% dans la foulée de cette annonce.

