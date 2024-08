Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: capacités réduites de 20% à l'aéroport de Berlin information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 12:37









(CercleFinance.com) - Ryanair a fait savoir mardi qu'il prévoyait de réduire de 20% ses capacités à l'aéroport de Berlin-Brandebourg en raison du niveau élevé des coûts auxquels il doit faire face dans le pays.



Le transporteur irlandais à bas coûts explique qu'il compte supprimer six destinations en partance de l'aéroport, à savoir Bruxelles, la Crète, Kaunas (Lituanie), Cracovie, Luxembourg et Riga, soit l'équivalent de quelque 750.000 sièges.



La compagnie dit vouloir rediriger ses capacités vers d'autres pays d'Europe où les taxes sur les billets d'avions sont inexistantes, comme l'Italie, la Pologne ou l'Espagne.



Au contraire, poursuit Ryanair, Berlin a récemment décidé d'augmenter sa taxe aérienne de 24%, alors que l'entreprise en demandait la suppression.



Ryanair dénonce par ailleurs la mauvaise gestion de l'aéroport, qui a ouvert avec dix ans de retard, entraînant un coût total de 6,5 milliards d'euros, soit trois fois plus que le montant initialement prévu.



De son point de vue, l'infrastructure est par ailleurs 'largement sous-utilisée' en comparaison d'aéroports de plus petites villes européennes comme Dublin (32 millions de passagers par an), Manchester (28 millions) ou Copenhague (27 millions)





