Ryanair: campagne de recrutement en Irlande

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce une importante campagne pour recruter 150 membres d'équipage de cabine qui seront basés à Dublin, Cork et Shannon.



Dans ce cadre, la compagnie va organiser une journée de recrutement au Kellogg Building, dans la ville de Swords, dans la banlieue de Dublin, le 30 août.



'Nous sommes impatients d'accueillir de nouveaux membres d'équipage à bord à l'approche de l'hiver 23 et de l'été 24, alors que Ryanair continue de croître pour transporter 300 millions de passagers d'ici 2034', a indiqué la compagnie.





