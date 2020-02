RYANAIR bien orienté dans le sillage de ses résultats trimestriels

(AOF) - Ryanair progresse de 3,95% à 15,44 euros en Bourse, après avoir publié ses résultats au titre du troisième trimestre de son exercice 2019-2020. Ainsi, la compagnie irlandaise à bas coûts a dégagé un bénéfice après impôts de 88 millions d'euros entre octobre et décembre, à comparer avec une perte de 66 millions d'euros un an plus tôt. Pour sa part, le chiffre d'affaires est ressorti à 1,9 milliard d'euros, en hausse de 21%. Pour l'ensemble de son exercice, Ryanair vise un profit compris entre 950 millions et 1,05 milliard d'euros, et plus précisément le milieu de cette fourchette.