Ryanair : bien orienté après ses résultats annuels Cercle Finance • 18/05/2020 à 09:55









(CercleFinance.com) - Ryanair grimpe de 5% à Londres après la publication par la compagnie aérienne à bas coûts d'un résultat net en progression de 13% à un milliard d'euros au titre de l'exercice clos fin mars, pour un chiffre d'affaires en croissance de 10% à 8,49 milliards. Le groupe irlandais a transporté 148,6 millions de passagers sur la période, un nombre en augmentation de 4%, le revenu par passager s'étant en outre accru de 6% à 57 euros grâce principalement aux revenus annexes (+16%). S'il ne peut pour l'instant fournir d'objectif de résultat net pour l'exercice 2020-21, Ryanair anticipe une perte de plus de 200 millions d'euros sur son premier trimestre comptable, suivie d'une perte moindre attendue au trimestre suivant.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance.