Ryanair: appelle l'UE à agir contre les grèves dans l'aérien

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir invité aujourd'hui la Commission européenne à prendre des mesures urgentes pour protéger ses vols au-dessus de l'Hexagone, à l'occasion de la grève des contrôleurs aériens (ATC) français du 30 janvier à 17h au 1er février à 6h.



Ryanair indique ainsi vouloir 'éviter toute perturbation inutile des projets de voyage des citoyens de l'UE en provenance d'Irlande, d'Italie, du Portugal, d'Espagne et du Royaume-Uni'.



Selon la compagnie aérienne, la Commission européenne a déjà échoué à plusieurs reprises à protéger le marché unique européen du transport aérien en permettant que des vols survolant la France soient détournés à maintes reprises 'par de minuscules syndicats ATC français'.



Pour Ryanair, le problème pourrait facilement être résolu avec l'intervention de la Commission européenne pour protéger les survols lorsque les contrôleurs aériens d'un état membre se mettent en grève.



La compagnie a d'ores et déjà confirmé être contrainte d'annuler un petit nombre de vols à destination/en provenance de la France aujourd'hui 'à la suite de cette grève inutile de l'ATC'.





