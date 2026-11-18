Ryanair annonce deux nouvelles liaisons au départ de Toulouse pour l'été 2027

La compagnie aérienne à bas prix ouvrira deux lignes vers Shannon, en Irlande, et Bournemouth, au Royaume-Uni, à partir de mars et juin 2027. Les réservations sont déjà ouvertes.

Ryanair annonce le lancement de deux nouvelles liaisons au départ de Toulouse dans le cadre de son programme estival 2027, dont la présentation complète est attendue dans les prochains mois.

La liaison vers Shannon débutera le 25 mars 2027, avec deux vols aller-retour par semaine, les lundis et jeudis. Celle vers Bournemouth sera inaugurée le 4 juin, avec deux rotations hebdomadaires, les lundis et vendredis.

Les billets pour ces deux destinations sont d'ores et déjà disponibles à la réservation sur le site internet et l'application de la compagnie.

En début d'après-midi, le titre progresse de 0,1% autour des 25,25 EUR.