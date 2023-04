Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: ajoute des liaisons pour la coupe du monde du rugby information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 12:20









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce qu'elle ajoute plus de 51 000 sièges supplémentaires sur plusieurs liaisons françaises incluant notamment Dublin - Bordeaux, Dublin - Paris, Édimbourg - Paris, Londres Stansted - Marseille, Manchester - Marseille, avant la très attendue coupe du monde de rugby de 2023 qui aura lieu en septembre et octobre.



'Nous avons enregistré des réservations record de fans de rugby voyageant pour ce qui s'annonce comme une spectaculaire Coupe du monde de rugby en France', note la compagnie qui indique s'attendre 'à ce que ces sièges se vendent rapidement'.







