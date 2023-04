Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Ryanair: agrandit ses installations à Dublin pour 40 ME information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 12:23

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé hier son intention d'agrandir ses installations de maintenance d'avions à l'aéroport de Dublin avec la construction d'un nouveau hangar ultramoderne à 4 baies - un investissement de 40 millions d'euros - et la création de plus de 200 nouveaux emplois.



Ce nouveau hangar de 120 000 pieds carrés (plus de 11 000m2) sera l'un des hangars les plus écologiques de l'UE avec des pompes à chaleur à absorption de gaz réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 35 %, assure la compagnie.



Le hangar facilitera la maintenance lourde et en ligne de la flotte de Ryanair à l'aéroport de Dublin alors que la compagnie aérienne étend sa flotte à 600 avions avec la livraison d'avions 'Gamechanger' 737-8200.



La construction de la nouvelle installation débutera au quatrième trimestre de 2023 et les opérations de maintenance des avions devraient commencer au deuxième trimestre de 2025.