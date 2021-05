RYANAIR accuse une lourde perte annuelle, mais entrevoit la reprise

Le niveau médian de trésorerie, établi par les données de l'association, est particulièrement préoccupant. S'établissant à 8,5 mois, il permettrait aux compagnies aériennes de tenir jusqu'à l'été 2021, en tenant compte du rythme de consommation de cash de 13 milliards de dollars en octobre et d'un niveau autour de 6,8 milliards par mois au premier semestre 2021.

En parallèle, la compagnie a confirmé que le nombre de passagers transportés se situera probablement dans le bas d'une fourchette comprise entre 80 et 120 millions de passagers pour son exercice fiscal en cours, qui s'achèvera en mars 2022. Sur le plan financier, Ryanair s'attend à être proche de l'équilibre.

Une solide reprise est attendue lors du second semestre de son exercice fiscal 2022, lorsque la majorité des européens aura été vaccinée.

Pour l'exercice en cours, le groupe espère une reprise du trafic cet été grâce à l'avancée des campagnes de vaccinations et à la levée progressive des restrictions de circulation. Les solides réservations hebdomadaires observées depuis début avril vont en ce sens.

L'exercice fiscal 2021 a été le plus difficile des 35 années d'existence de Ryanair.

De son côté, le chiffre d'affaires s'est effondré de 81 % pour s'établir à 1,64 milliard d'euros et le nombre de passagers a chuté de 81% à 27,5 millions.

(AOF) - La crise du Covid-19 a fait plonger les comptes annuels de Ryanair dans le rouge vif. Lors de son exercice fiscal 2021, qui s'est achevé fin mars, la compagnie aérienne irlandaise à bas coûts a accusé une perte nette (hors éléments exceptionnels) de 815 millions d'euros. Un chiffre qui se trouve dans le bas de la dernière fourchette communiquée par le groupe (entre -800 et -850 millions d'euros). Il se compare cependant à un bénéfice net d'un milliard d'euros lors de l'exercice précédent.

