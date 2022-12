Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: accord salarial de 4 ans avec les pilotes irlandais information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 12:12









(CercleFinance.com) - Ryanair a confirmé aujourd'hui la signature d'un accord salarial de 4 ans avec le syndicat Fórsa et ses pilotes irlandais.



Ainsi, la compagnie annonce la fin des réductions de salaire précédemment convenues pendant la pandémie de Covid dès le mois de décembre. L'accord prévoit également 3 ans d'augmentations de salaire étalées sur les 4 prochaines années jusqu'en mars 2027.



'Cet accord, qui comprend des augmentations de salaire annuelles pour les 4 prochaines années, met désormais nos pilotes irlandais en conformité avec les accords de restauration de salaire similaires conclus avec nos autres syndicats de pilotes à travers l'Europe au cours des 9 derniers mois', a commenté le directeur du personnel de Ryanair, Darrell Hughes.





