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Ryanair a transporté 19,4 millions de passagers en octobre ( 1%)
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 11:25

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Ryanair annonce avoir transporté 19,4 millions de passagers au cours du mois d'octobre, un chiffre en hausse de 1% par rapport à octobre 2025, avec un taux de remplissage stable de 93%.

La compagnie précise avoir opéré un total de 109 100 vols au cours du mois.

Entre octobre 2025 et octobre 2026, Ryanair a transporté 215,4 millions de passagers ( 5% par rapport à la même période un an plus tôt) avec un taux de remplissage stable de 94%.

En début de matinée, le titre reculait de 1,4% à Dublin, autour des 23,7 euros.

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