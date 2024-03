Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: a renouvelé son partenariat avec Vistair information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - Ryanair a renouvelé son partenariat avec Vistair pour 5 ans, l'un des principaux fournisseurs de systèmes avancés de gestion de contenu opérationnel et de gestion de la sécurité pour l'industrie aéronautique.



Dans le cadre de ce nouvel accord, Ryanair continuera à utiliser DocuNet, le système de gestion de documents leader du secteur de Vistair, pour rationaliser la création, la distribution et la maintenance des manuels opérationnels.



Le directeur de l'exploitation de Ryanair, Neal McMahon, a déclaré : ' Nous sommes heureux d'annoncer une prolongation de 5 ans de notre partenariat de longue date avec Vistair. Le système de gestion documentaire fiable et efficace de Vistair, DocuNet, nous a aidé à maintenir l'efficacité opérationnelle et la réactivité de notre vaste flotte et de nos opérations complexes'.



'DocuNet continue de répondre à nos attentes élevées, contribuant à notre solide performance opérationnelle continue, garantissant que Ryanair reste à la pointe des normes opérationnelles et de conformité alors que nous continuons de croître pour atteindre 800 avions et 300 millions de passagers d'ici 2034. '





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.