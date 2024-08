Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: a dépassé les 20 millions de passagers à Cork information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 12:29









(CercleFinance.com) - Ryanair a célébré plus de 20 millions de passagers à l'aéroport de Cork en Irlande depuis le début de ses vols au départ et à destination de Cork en 1987.



Ryanair a été la première compagnie aérienne à bas prix à opérer à l'aéroport de Cork et est passée d'une liaison unique de/vers Londres Luton à une opération de 33 vols reliant 9 pays à travers l'Europe, soutenue par les 4 avions de Ryanair basés à Cork.



Cet été, Ryanair exploite son plus grand programme à l'aéroport de Cork avec près de 300 vols hebdomadaires sur 33 itinéraires, dont 5 nouveaux itinéraires vers Barcelone, Bruxelles, Paris, Rhodes et Zadar.



Jade Kirwan, responsable de la communication de Ryanair, a déclaré : ' Nous sommes fiers de marquer cette étape importante de plus de 20 millions de passagers à travers l'aéroport de Cork. Cette étape importante témoigne de la croissance et de l'investissement continus de Ryanair à l'aéroport de Cork - un investissement de plus de 400 millions de dollars, ainsi que le soutien de plus de 120 emplois hautement rémunérés dans le secteur de l'aviation et de plus de 1 700 emplois locaux à l'aéroport de Cork'.







Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 217,00 GBX LSE +1,42%