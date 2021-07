Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : a choisi son panel consultatif de clients Cercle Finance • 06/07/2021 à 16:30









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé aujourd'hui avoir sélectionné les sept membres de son panel consultatif de clients, après avoir reçu plus de 10 000 candidatures en provenance de 16 pays d'Europe. Agés de 20 à 66 ans et originaires de six pays d'Europe, les sept candidats retenus se rendront à Dublin en septembre afin d'assister à la première des réunions du comité consultatif client. De futures réunions auront lieu dans d'autres grandes villes européennes telles que Madrid, Rome, Berlin ou Varsovie indique la compagnie. 'Le panel est un échantillon diversifié de clients de Ryanair, dotés d'informations précieuses, qui possèdent une grande énergie et nous sommes ravis de les avoir à bord pour nous aider à améliorer le service client et le service à la clientèle de Ryanair', a réagi Dara Brady, directrice du marketing et du numérique.

