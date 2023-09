Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: 7000 sièges en plus pour le tournoi des six nations information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 15:29









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir ajouté 7 000 sièges supplémentaires pour le tournoi des six nations 2024.



Le championnat des Six Nations de l'année prochaine débutera le vendredi 2 février avec la réception de l'Irlande par la France.



' Avec des sièges supplémentaires au départ et à destination de Cardiff, Dublin, Édimbourg, Glasgow, Marseille, Paris et Rome, couvrant tous les grands matchs, c'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui ne peuvent pas se rendre à la Coupe du monde de rugby 2023 qui se déroule actuellement en France, mais qui ne veulent pas manquer l'action au printemps prochain lors du Championnat des Six Nations ' indique le groupe.





