Ryanair : 500 itinéraires disponibles dès l'été 2022

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce 'un vaste programme d'été 2022' comprenant plus de 10 000 vols par semaine sur 500 itinéraires parmi les destinations les plus populaires, avec d'autres itinéraires à annoncer dans les mois à venir. Tous les itinéraires peuvent être réservés jusqu'en octobre 2022. La compagnie annonce des destinations estivales populaires telles que Barcelone, Ibiza, Lanzarote, Lisbonne, Malte, les îles grecques et Naples ou encore Berlin, Cracovie, Venise, Rome et Séville.

