Ryanair : 20M de sièges et 700 itinéraires pour l'hiver 2021

(CercleFinance.com) - Ryanair a présenté son programme d'hiver 21/22, couvrant 'les destinations les plus populaires pour des départs à partir de fin octobre'. La compagnie a notamment lancé des lignes à destination de Chypre, de la Grande Canarie, des îles grecques, de la Sicile ou encore de Malaga pour l'hiver 21, sans oublier Turin, Milan ou Salzbourg. Près de 20M de sièges sont en vente à travers plus de 700 itinéraires, assure Ryanair, qui précise également que d'autres destinations pourraient être proposées dans les semaines à venir.

