Ryanair: 2 000 sièges en plus pour l'UEFA Euros 2024

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé plus de 2 000 sièges supplémentaires pour le match de l'UEFA Euros 2024 entre l'Angleterre et le Danemark à l'Arena de Francfort en Allemagne le jeudi 20 juin.



Ces vols supplémentaires au départ et à destination de Francfort Hahn seront opérés du mercredi 19 au samedi 22 juin.



Jade Kirwan, responsable de la communication chez Ryanair, a déclaré : 'Alors que l'Angleterre s'apprête à affronter le Danemark à la Frankfurt Arena en Allemagne le jeudi 20 juin dans le cadre de la phase de groupes de l'UEFA Euro 2024, Ryanair a ajouté plus de 2 000 sièges supplémentaires pour les fans de l'Angleterre qui voyageront pour assister en personne à ce qui s'annonce comme un match inoubliable '.



' Nous avons des vols supplémentaires au départ de Londres Stansted, Manchester, Bristol et Birmingham, ce qui permet aux fans de se rendre à Francfort ou d'en repartir le jour du match, tout en ayant la possibilité de s'imprégner de l'ambiance d'avant et d'après-match sur place '.



Rüdiger Franke, directeur général de l'aéroport TRIWO Hahn, a déclaré : 'En tant qu'aéroport, nous attendons également avec impatience une grande fête du football en Allemagne. Le fait que les fans de football profitent des offres attrayantes de Ryanair pour se rendre à l'aéroport de Hahn et commencer leur aventure du Championnat d'Europe à partir de là est une excellente chose. Comme d'habitude, nous sommes parfaitement préparés en tant qu'aéroport'.





