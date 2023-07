Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: 17,4 millions de passagers en juin (+9%) information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 10:41









(CercleFinance.com) - Ryanair indique avoir transporté 17,4 millions de passagers en juin, un chiffre en hausse de 9% par rapport à juin 2022 (15,9 millions de passagers), avec un taux de remplissage de 95%, inchangé par rapport à juin 2022.



La compagnie aérienne irlandaise ajoute avoir opéré plus de 96 250 vols en juin 2023 mais indique que plus de 900 vols ont dû être annulés (impactant environ 160 000 voyageurs) en raison de grèves des contrôleurs aériens.



Au cours des 12 derniers mois, la compagnie assure que 173,4 millions de passagers ont emprunté les lignes de Ryanair, une hausse de 29% par rapport à la même période un an plus tôt.





