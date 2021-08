Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : 14 nouvelles destinations au départ de Londres information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 16:32









(CercleFinance.com) - Alors que le trafic aérien retrouve progressivement ses niveaux d'avant crise, Ryanair présente aujourd'hui son programme d'hiver 2021 avec 14 nouvelles destinations au départ des trois aéroports londoniens - Stansted, Luton et Gatwick - soit un total de 142 nouveaux itinéraires, à compter d'octobre. Au départ de l'aéroport de Stansted, les Londoniens pourront désormais rejoindre Helsinki, Oradea, Stockholm, Tampere, Trapani, Treviso et Zagreb. Au départ de Luton, ils pourront s'envoler pour Fuerteventura, Gran Canaria, Grenoble, Naples, Shannon et Turin. Enfin, la compagnie annonce une nouvelle liaison entre Gatwick et Malaga. Ryanair s'attend par ailleurs à une croissance accrue du trafic en 2022 et annonce la prochaine création de 500 emplois pour les pilotes, le personnel de cabine et les ingénieurs, dans ses aéroports de Londres.

