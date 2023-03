Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: 10,6 millions de passagers transportés en février information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 12:30









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé hier avoir transporté 10,6 millions de passagers en février, un chiffre en hausse de 22% par rapport à février 2022 (8,7M de passagers), avec un taux de remplissage de 92%, contre 86% un an plus tôt.



La compagnie aérienne irlandaise précise avoir assuré plus de 60 400 vols en février 2023.



Sur 12 mois glissant, c'est près de 167,2 millions de passagers qui ont emprunté les lignes de Ryanair (+93%).





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.