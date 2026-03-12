RWE vise les centrales électriques au gaz dans le cadre d'un programme d'expansion de 20 milliards de dollars aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Dépenser 17 milliards d'euros aux États-Unis

* le bénéfice de base de 2025 dépasse les prévisions

* La capacité américaine devrait atteindre 22 gigawatts

(Ajout d'un commentaire de l'entreprise; paragraphes 4-5) par Christoph Steitz et Tom Käckenhoff

Le plus grand producteur d'électricité d'Allemagne, RWE RWEG.DE , a déclaré jeudi qu'il se développerait plus agressivement aux États-Unis, un marché où les centres de données ont considérablement alimenté la demande d'électricité, en investissant dans de nouvelles centrales électriques au gaz.

Cette décision marque une avancée majeure de la plus grande compagnie d'électricité allemande sur un marché où la construction rapide de centres de données, ainsi que la nécessité de moderniser une infrastructure électrique vieillissante, ont entraîné un boom des actifs de production et de l'équipement de réseau.

Ce phénomène est principalement dû aux grandes entreprises technologiques, appelées "hyperscalers", qui prévoient de dépenser 600 milliards de dollars cette année pour l'intelligence artificielle, une technologie qui nécessite une alimentation électrique importante et qui a également profité à ses pairs industriels allemands .

"Les États-Unis restent notre marché de croissance le plus important, notamment en raison de la croissance rapide de la demande d'électricité", a déclaré RWE dans son rapport annuel, ajoutant que davantage de centrales électriques au gaz assureraient un approvisionnement 24 heures sur 24.

"Un facteur décisif, en particulier pour les entreprises industrielles et les centres de données."

Dans l'ensemble, les États-Unis, où RWE dispose déjà de 13 gigawatts (GW) de capacité solaire, éolienne et de stockage sur batterie installée, représenteront 17 milliards d'euros (20 milliards de dollars), soit près de la moitié de ses dépenses prévues d'ici 2031.

La capacité installée aux États-Unis devrait ainsi passer à 22 GW, a déclaré l'entreprise, tout en publiant des résultats annuels qui montrent que le bénéfice de base a chuté de 10 % pour atteindre 5,1 milliards d'euros, dépassant néanmoins les 4,9 milliards d'euros prévus par les sondages.

RWE a déclaré qu'elle développait un pipeline de 5 GW de projets de centrales électriques au gaz aux États-Unis, ajoutant que plus de 3 GW seraient réalisés d'ici 2035.

Les actions de la société, qui ont augmenté de près d'un cinquième depuis le début de l'année, devraient ouvrir en baisse de 1,1 % dans les échanges avant le marché, les traders citant une légère réduction des perspectives du groupe pour le bénéfice de base de 2027. (1 dollar = 0,8643 euro)